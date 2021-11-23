Донецк, 23 ноября, 2021, 13:42 — ИА Регнум. В ДНР очень много стариков, детство которых выпало на Великую Отечественную войну. А теперь на старости лет они снова переживают лишения и обстрелы уже украинских боевиков, пишет телеграм-канал «Донбасс решает».

Отряд Суть Времени. ДНР ИА REGNUM Разрушения. ДНР

Следите за развитием событий в трансляции: «Минские соглашения? Не слышали. Украина идёт на конфликт — все новости»

Только в поселке Еленовка, что южнее Донецка, таких детей той войны больше сотни. Им регулярно привозит гуманитарную помощь международная волонтерская группа «Москва — Донбасс». Одна из тех, кому волонтеры передали продуктовые наборы на прошлой неделе, — Александра Семеновна Левчук.

Когда немецкие фашисты оккупировали ее село в Днепропетровской области, ей было 5 лет, потом в 11 лет, в 1947 году, она пережила страшный голод. А теперь уже восьмой год пожилая женщина живет под обстрелами ВСУ, от которых ее дом сильно пострадал.

Цитата из видео Донбасс. Александра Семеновна Левчук

Доведенные до отчаяния пенсионерки готовы уже сами защищать ДНР с оружием в руках. 80-летняя Лидия Васильевна из поселка Еленовка говорит, что просила военных дать ей оружие и отправить на передовую вместо молодых солдат — ей жалко, что они гибнут.

Ранее 80-летняя жительница донецкого поселка шахты «Октябрьская» Тамара Антоновна тоже заявляла: «Мне бы дали автомат, я бы пошла в войска».

А пожилая женщина из села Новая Марьевка Тельмановского района сказала: «Дайте мне автомат, я этих из ВСУ сама покрошу».

Тем временем жители Коминтерново (прифронтовое село на юге ДНР) замерзают без электричества в своих избушках. Об этом рассказала местная жительница Светлана.

«Наша сторона запросила режим тишины, но Украина пока ничего не подтверждает. Ситуация снова затягивается, в прошлый раз мы ждали почти 1,5 месяца. Признаться, мы во время активных боевых действий в 2014−15 годах так не страдали, как в этот год. Пускаем на растопку последние заборы», — призналась женщина.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2021 года кабинетом министров Украины был внесен в Верховную раду законопроект «О государственной политике переходного периода». В отношении жителей ДНР и ЛНР в нарушение Минских соглашений вводятся процедура люстрации и существенные ограничения в гражданских и политических правах (ограничения прав быть избранными на местных выборах, запрет на занятие государственных и муниципальных должностей).

Законопроект также ограничивает права на социальные выплаты пенсионеров республик и иных получателей пособий. Также законопроектом ограничиваются права жителей Донбасса на передвижение.

Документы, удостоверяющие личность и выданные местными органами власти, а также российские паспорта считаются недействительными и не дают права на въезд на «временно оккупированные территории» и выезд из них, а также на пересечение государственной границы Украины.

Ситуация всё более нагнетается. Украина все чаше нарушает военное перемирие. Накануне, 22 ноября, ВСУ шесть часов обстреливали окраины Горловки из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и минометов. 21 ноября, ВСУ нанесли артиллерийский удар по Ясиноватскому машзаводу. Пострадал экспериментальный цех предприятия — пробита кровля, повреждены стены и окна.

Читайте также: Вооружённые силы Украины разносят окраины Горловки