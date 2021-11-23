Минские соглашения? Не слышали! Отчаявшиеся старики сами хотят защищать ДНР
Донецк, 23 ноября, 2021, 13:42 — ИА Регнум. В ДНР очень много стариков, детство которых выпало на Великую Отечественную войну. А теперь на старости лет они снова переживают лишения и обстрелы уже украинских боевиков, пишет телеграм-канал «Донбасс решает».
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Только в поселке Еленовка, что южнее Донецка, таких детей той войны больше сотни. Им регулярно привозит гуманитарную помощь международная волонтерская группа «Москва — Донбасс». Одна из тех, кому волонтеры передали продуктовые наборы на прошлой неделе, — Александра Семеновна Левчук.
Когда немецкие фашисты оккупировали ее село в Днепропетровской области, ей было 5 лет, потом в 11 лет, в 1947 году, она пережила страшный голод. А теперь уже восьмой год пожилая женщина живет под обстрелами ВСУ, от которых ее дом сильно пострадал.
Доведенные до отчаяния пенсионерки готовы уже сами защищать ДНР с оружием в руках. 80-летняя Лидия Васильевна из поселка Еленовка говорит, что просила военных дать ей оружие и отправить на передовую вместо молодых солдат — ей жалко, что они гибнут.
Ранее 80-летняя жительница донецкого поселка шахты «Октябрьская» Тамара Антоновна тоже заявляла: «Мне бы дали автомат, я бы пошла в войска».
А пожилая женщина из села Новая Марьевка Тельмановского района сказала: «Дайте мне автомат, я этих из ВСУ сама покрошу».
Тем временем жители Коминтерново (прифронтовое село на юге ДНР) замерзают без электричества в своих избушках. Об этом рассказала местная жительница Светлана.
«Наша сторона запросила режим тишины, но Украина пока ничего не подтверждает. Ситуация снова затягивается, в прошлый раз мы ждали почти 1,5 месяца. Признаться, мы во время активных боевых действий в 2014−15 годах так не страдали, как в этот год. Пускаем на растопку последние заборы», — призналась женщина.
Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2021 года кабинетом министров Украины был внесен в Верховную раду законопроект «О государственной политике переходного периода». В отношении жителей ДНР и ЛНР в нарушение Минских соглашений вводятся процедура люстрации и существенные ограничения в гражданских и политических правах (ограничения прав быть избранными на местных выборах, запрет на занятие государственных и муниципальных должностей).
Законопроект также ограничивает права на социальные выплаты пенсионеров республик и иных получателей пособий. Также законопроектом ограничиваются права жителей Донбасса на передвижение.
Документы, удостоверяющие личность и выданные местными органами власти, а также российские паспорта считаются недействительными и не дают права на въезд на «временно оккупированные территории» и выезд из них, а также на пересечение государственной границы Украины.
Ситуация всё более нагнетается. Украина все чаше нарушает военное перемирие. Накануне, 22 ноября, ВСУ шесть часов обстреливали окраины Горловки из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и минометов. 21 ноября, ВСУ нанесли артиллерийский удар по Ясиноватскому машзаводу. Пострадал экспериментальный цех предприятия — пробита кровля, повреждены стены и окна.
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