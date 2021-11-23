Санкт-Петербург, 23 ноября, 2021, 13:48 — ИА Регнум. Первичное вакцинирование препаратом «Спутник Лайт» имеет непродолжительный эффект для иммунитета человека. Об этом заявил 23 ноября директор петербургского НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева Дмитрий Лиознов телеканалу «Санкт-Петербург», объясняя, почему однокомпонентная вакцина не рекомендована для первой вакцинации.

Med.ulgov.ru Вакцина «Спутник Лайт»

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в РФ: «Пандемия далеко не побеждена» — трансляция»

«Установлено, что введение одной дозы тем, кто еще не встречался с вирусом, кто не болел, приводит к иммунному ответу, но он будет не такой выраженный и не такой длительный. Именно поэтому мы говорим о двух введениях первичной дозы», — заявил Дмитрий Лиознов.

Напомним, что ранее врачи уже рекомендовали однокомпонентную вакцину для ревакцинации или для первичной вакцинации переболевших коронавирусом. Повторное вакцинирование «Спутником Лайт» 21 ноября прошёл и президент Российской Федерации Владимир Путин.