Стокгольм, 23 ноября, 2021, 13:50 — ИА Регнум. В настоящее время в шведской политике сохраняется безвыходное положение — лидер «Социал-демократов» Магдалена Андерссон отказалась и дальше выполнять поручение тальмана по формированию правительства Швеции из-за отсутствия парламентского большинства в риксдаге. Тем не менее Андреас Норлен пошел дальше и назначил голосования по выбору премьер-министра на 24 ноября, выдвинув кандидатуру Андерссон. Причиной всему этому служит неверное представление «Левых» о том, что у «Социал-демократов» есть 45% голосов в риксдаге. Таким мнением, поделилась стратег «Социал-демократов» Анн-Мари Линдгрен в интервью изданию SvD.

Стокгольм. Швеция

Напомним, что «Социал-демократы» по-прежнему ведут переговоры с «Левыми», чтобы те проголосовали за Андерссон 24 ноября. Однако Нуши Дадгостар и ее однопартийцы выдвигают жесткие требования.

В свою очередь Линдгрен отмечает, что «Левые» исходят из того, что у правительства, то есть у «Социал-демократов», которые его возглавляют, есть 45% голосов в риксдаге. Однако правда заключается в том, подчеркивает она, что шведская политика сложнее и что «Социал-демократы» входят в эти 45% наряду с другими партиями, которые в свою очередь не готовы идти на уступки и принимать законопроекты под указкой «Левых».