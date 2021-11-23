Вашингтон, 23 ноября, 2021, 13:39 — ИА Регнум. Правит в США не Джо Байден, и действующемуглаве американского государстваважно, чтобыегоне сбросили со счетов раньше времени, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 23 ноября, комментируя высказывания пресс-секретаря Байдена Джен Псаки.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

Как сообщалось ранее, Псаки подтвердила, что Байден намерен участвовать в выборах в 2024 году. К моменту голосования нынешнему президенту США исполнится 81 год.

« То, что происходило и происходит в США с возрастом кандидатов на пост президента как на прошедших выборах, так и с прицелом на выборы 2024 года, — это, конечно, позорно. Одновременно это и чревато: геронтократия ещё никого до добра не доводила.

Впрочем, правит в США не Джо Байден, и действующему президенту США важно, чтобы эти силы раньше времени не сбросили его со счетов. А это с учётом его трений с Камалой Харрис вполне возможный вариант.