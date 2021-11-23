Стокгольм, 23 ноября, 2021, 13:44 — ИА Регнум. Христианские конфессии в Швеции категорически отказываются внедрять практику применения сертификатов вакцинации от COVID-19 в учреждениях культа. Об этом 23 ноября сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Anders Sikvall Флаг Швеции

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Напомним, что с 1 декабря в Швеции организаторы публичных собраний и мероприятий с участием более 100 человек должны просить участников предъявлять ковид-сертификаты на входе. Молитвы и другие публичные отправления культа подпадают под ограничения.

«Они представляют угрозу для свободы вероисповедания», — заявила в интервью газете Dagens Nyheter архиепископ Церкви Швеции Антье Якелен.

«Мы не против вакцинации, наоборот. Но всему есть предел», — заявила в интервью той же Dagens Nyheter София Камнерин, генеральный секретарь Христианского совета Швеции, который объединяет 26 различных христианских общин в Швеции; включая Церковь Швеции, отделение католической церкви, традиционные вольные церкви и православные церкви.