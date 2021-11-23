Таллин, 23 ноября, 2021, 13:39 — ИА Регнум. Первая теннисистка Эстонии и седьмая ракетка мира Анетт Контавейт завершила самый успешный сезон в истории национального тенниса и готова к покорению новых вершин. Об этом сообщило гостелевидение страны ETVсо ссылкой на интервью спортсменки.

Теннис

На встрече с журналистами Контавейт призналась, что ее следующая крупная цель — победа на турнире серии «Большой шлем» (Открытые чемпионаты Австралии, Франции, Великобритании и США).

«Я всегда об этом мечтала и к этому стремилась. Думаю, это мечта всех игроков. Но самое главное — это продолжать упорно работать, наслаждаться процессом подготовки и игрой», — заявила она.

2021 год стал самым успешным в карьере 25-летней Контавейт: она выиграла четыре турнира Женской теннисной ассоциации WTA, включая Кремлевский турнир в Москве, и семь раз выходила в финал, включая главный турнир по итогам года. Всего в нынешнем году она одержала 48 побед и поднялась на самое высокое до сих пор место в своей карьере, став седьмой ракеткой мира.

Это лучший показатель в истории тенниса Эстонии.