Москва, , 14:47 — REGNUM Исполнительница Лариса Долина стала гостьей YouTube-шоу «Скажи Гордеевой». Запись выпуска с её участием доступна на одноимённом канале с 23 ноября.

Лариса Долина Скриншот с YouTube

В интервью Долина рассказала о своём детстве, преподавании, а также порассуждала на тему современной музыки и артистов шоу-бизнеса. Долина призналась, что никогда бы не стала записывать совместную композицию с рэпером Моргенштерном. «Он меры не знает ни в чём. Он мне не интересен просто», — объяснила артистка.

Долина считает красивым тембр голоса певца Niletto. «Я бы научила его немного дикции, артикуляции и мы бы с ним какой-нибудь дуэт записали», — призналась она.

Ранее Лариса Долина пожаловалась на фейковые аккаунта её профиля в Instagram. «Я устала от этого», — поделилась она с подписчиками.

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