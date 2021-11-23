Вашингтон, 23 ноября, 2021, 13:47 — ИА Регнум. Шведская компания MSAB, занимающаяся разработкой технологий в сфере мобильной криминалистики, подверглась резкой критике в новом исследовательском отчете, опубликованном американским аналитическим центром Atlantic Council. Причина заключается в том, что компания продает свои передовые технологии в Китай и Россию. Об этом 23 ноября сообщил шведский телеканал SVT.

Pixabay.com Слежка

«Удивительно, что они так агрессивно ведут продажи в России», — пишет один из авторов отчета Ларс Гесвик, который работаем исследователем в Норвежском институте внешней политики Nupi.

Согласно недавнему отчету Surveillance Technolgogy at the fair, существует большой риск того, что клиенты MSAB из России и Китая используют технологию XRY для наблюдения за «оппозиционными и маргинализированными слоями населения». В отчете также указывается на риск того, что передовые технологии могут быть использованы для угрозы безопасности в отношении Соединенных Штатах и странах НАТО.

Отмечается, что компания MSAB, наряду еще с четырьмя другими, была упомянута в списке «безответственные» распространителей технических решений и технологий.