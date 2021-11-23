Омск, 23 ноября, 2021, 13:36 — ИА Регнум. Президентская платформа «Россия — страна возможностей» открыла центр оценки и развития управленческих компетенций на базе Омского государственного технического университета. Это позволит решить ряд кадровых вопросов в Омской области и обеспечить прямой диалог студентов, работодателей и региональной власти. Открытие центров компетенций реализуется в рамках исполнения поручения Президента Российской Федерации по итогам заседания Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» в марте 2021 года.

Департамент информацмонной политики Омской области Омск

В церемонии открытия приняли участие Заместитель Председателя Правительства Омской области Дмитрий Ушаков, заместитель директора Департамента государственной политики в сфере высшего образования Министерства науки и высшего образования Российской Федерации Леонид Секачев, руководитель Департамента оценки и методологии АНО «Россия — страна возможностей» Дмитрий Гужеля и и.о. ректора Омского государственного технического университета Дмитрий Маевский.

«Достичь стратегических целей без развития кадрового потенциала невозможно. В первую очередь, кадрового потенциала молодёжи, в формирование которого существенный вклад вносят вузы. Задача Центра компетенций, открываемого сегодня на площадке ОмГТУ, — синергия трех основополагающих сфер кадрового благополучия в регионе: государства, бизнеса и профессионального образования. Выбор ОмГТУ в качестве площадки Центра компетенций не случаен. Университет вовлечен в региональную повестку и принимает участие в разработке концепции социально-экономического развития Омской области до 2030 года», — отметил Заместитель Председателя Правительства Омской области Дмитрий Ушаков.

«Рад приветствовать всех участников и организаторов. Сегодня мы открываем на базе Омского государственного технического университета Центр оценки и развития управленческих компетенций платформы «Россия — страна возможностей», который станет площадкой по взаимодействию студентов, работодателей и представителей региона. На данный момент уже открыто 12 таких Центров, в которых студенты могут пройти диагностику своих деловых и надпрофессиональных навыков, сформировать индивидуальную траекторию развития. Минобрнауки, безусловно, поддержит развитие данного проекта, который будет способствовать дальнейшему трудоустройству студентов и заинтересует работодателей. Желаем Центру успехов и ориентации на результат!» — обратился к участникам мероприятиязаместитель директора Департамента государственной политики в сфере высшего образования Министерства науки и высшего образования Российской Федерации Леонид Секачев.

В Центре компетенций студенты будут проходить диагностику своих лидерских и управленческих навыков, разработанную методологами АНО «Россия — страна возможностей». Ребята получат оценку эмоционального интеллекта, своей ориентации на результат, способности к анализу информации и принятию решений, клиентоориентированности и многих других качеств и навыков. После тестирования будет построен профиль каждого студента, на основе которого будут сформированы личные траектории развития ребят и предложены образовательные программы, разработанные совместно с вузом. Также на основе результатов диагностики будет сформирован профиль студента, который будет отображаться в специальной базе для работодателей.

«Президентская платформа «Россия — страна возможностей» реализует различные проекты в сфере развития человеческого капитала и социальных лифтов: «Лидеры России», «Цифровой прорыв», «Флагманы образования» — это лишь несколько из 26 проектов, которые мы реализуем в России. Центры компетенций создаются на базе высших учебных заведений для того, чтобы позволить молодым людям оценить свои навыки и прокачать их без привязки к конкурсам. Мы взяли лучшие инструменты из конкурсных методик, провели их анализ и получили инструмент, который востребован и работодателями, и студентами, и регионом. А задача вуза, за что отдельное спасибо Омскому государственному техническому университету — в том, чтобы подхватывать молодых людей после оценки и давать им разные образовательные программы, прокачивать и выпускать на рынок уже готовых специалистов», — рассказал руководитель Департамента оценки и методологии АНО «Россия — страна возможностей» Дмитрий Гужеля.

Спрос на такие Центры связан с тем, что стандарты высшего образования и, соответственно, образовательные программы вузов в первую очередь предполагают усвоение профессиональных знаний, умений и навыков. А вот с развитием и оценкой надпрофессиональных и управленческих компетенций все немного сложнее. Причем и студенты, и работодатели признают, что им не хватает именно этих навыков при поиске работы или молодого специалиста на ту или иную должность.

В рамках торжественной церемонии открытия Центра состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между АНО «Россия — страна возможностей» и Омским государственным техническим университетом. Документ предусматривает активное взаимодействие сторон по развитию Центров, созданию и внедрению инструментов для оценки компетенций студентов, а также повышению эффективности их дальнейшего трудоустройства.

«Сегодня недостаточно быть просто хорошим специалистом. Для повышения конкурентоспособности на рынке труда и построения успешной карьеры необходимо обладать надпрофессиональными компетенциями, развиваться личностно, получать знания в смежных областях. Развитию гибких навыков студентов способствует открытие на базе Омского государственного технического университета Центра оценки и развития управленческих компетенций. Он станет платформой для взаимодействия обучающихся, работодателей, региональной власти и, конечно, повысит эффективность трудоустройства выпускников высших учебных заведений Омской области», — подытожил и.о. ректора Омского государственного технического университета Дмитрий Маевский.

В рамках открытия центра компетенций на площадке Омского государственного технического университета прошел День платформы «Россия — страна возможностей», в рамках которого состоялась открытая дискуссия «Что мне дало участие в проектах платформы «Россия — страна возможностей». В ней приняли участие руководитель пресс-службы олимпиады студентов «Я — профессионал» Сергей Никифоров, призер четвертого сезона олимпиады студентов «Я — профессионал» по направлению «Биотехнологии» Елизавета Фесенко, руководитель «Опора России в г. Омске», владелец собственного бизнеса в сфере образования для школьников Александр Дерябин, финалист проекта «Мастера гостеприимства» Денис Быстров, руководитель блока по взаимодействию с партнерами БФ «Система» Мария Мильшина.

«Победители и финалисты рассказали, как готовились к отборочным процедурам конкурсов, переживали, проявляли себя в конкурентной борьбе. Все сошлись во мнении, что участие в проектах — это новая жизнь, новые знакомства, познание себя. А Мария Мильшина, руководитель блока по взаимодействию с партнерами БФ «Система», подчеркнула, что участники платформы особо востребованы у работодателей», — отметила руководитель направления аналитики и коммуникаций департамента оценки и методологии АНО «Россия — страна возможностей» Александра Ваза.

В этот же деньребята приняли участие в Студенческом квесте «Резюме», разработанном совместно с hh.ru. В ходе него каждый студент получил памятку о составлении резюме, профессиональную фотографию для портфолио и закрепил полученные знания в игровом формате квеста. За участие ребята получили памятные сувениры от платформы «Россия — страна возможностей» и возможность пройти индивидуальную карьерную консультацию от ведущих HR-специалистов, партнеров олимпиады студентов «Я — профессионал». Проект «Время карьеры», как партнер квеста, предложил студентам специальный сервис, где любой человек может получить оценку своего резюме.

Также на площадке Омского государственного технического университета прошел Круглый стол «Синергия взаимодействия региональной власти, университетов и работодателей в рамках Проекта «Центр оценки и развития управленческих компетенций», в котором также приняли участие Заместитель Председателя Правительства Омской области Дмитрий Ушаков, Заместитель Министра экономики Омской области Денис Кушнер, Министр промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития Омской области Андрей Посаженников, и.о. ректора Омского государственного технического университета Дмитрий Маевский, ректор Омского государственного педагогического университета Иван Кротт, и.о. ректора Сибирского государственного автомобильно-дорожного университета Александр Жигадло, ректор Омского государственного университета путей сообщения Сергей Овчаренко, Председатель Совета Омской ассоциации промышленников и предпринимателей, генеральный директор АО «Омский научно-исследовательский институт приборостроения» Владимир Березовский, директор департамента кадровой и социальной политики Госкорпорации «Роскосмос» Владимир Матвейчук, директор по персоналу Группы «Эталон» Наталья Танаева, победитель 2-го сезона конкурса «Лидеры России», руководитель «Опора России в г. Омске», владелец собственного бизнеса в сфере образования для школьников АлександрДерябин, руководитель Департамента методологии и оценки АНО «Россия — страна возможностей» ДмитрийГужеля.

На данный момент президентская платформа «Россия — страна возможностей» заключила соглашения о сотрудничестве с 38 российскими вузами, планируется подписать еще 18 соглашений. Предполагается, что до конца учебного года тестирование пройдут более 100 тысяч студентов. Кроме того, в 2021—2022 гг. планируется открыть более 38 Центров компетенций на базе университетов, что позволит протестировать около 150 тысяч студентов. А к 2023 году АНО «Россия — страна возможностей» планирует открыть в российских вузах не менее 75 Центров оценки компетенций и оценить навыки порядка трехсот тысяч студентов. На данный момент в проекте уже принимают участие свыше 80 ведущих компаний-работодателей.