Сеул, 23 ноября, 2021, 13:36 — ИА Регнум. В ноябре 2021 года индекс потребительских настроений в Южной Корее составил 107,6 пункта, что на 0,8% выше, чем в октябре текущего года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Иван Шилов ИА REGNUM Потребитель

Согласно опубликованным данным, это самый высокий показатель с июня 2021 года.

Эксперты отмечают, что нынешнее восстановление потребительских настроений произошло благодаря постепенному возвращению к повседневной жизни или схеме «жить с COVID-19».

Индекс потребительских настроений — это показатель, указывающий на отношение жителей страны к своему нынешнему состоянию, перспективам на будущее и будущему страны. Если данный показатель выше 100 пунктов, то население страны оптимистично относится к экономике и перспективам на будущее, если ниже 100 пунктов — пессимистично.