Осло, 23 ноября, 2021, 13:40 — ИА Регнум. За прошедшие дни ноября в Норвегии выявили 34 848 случаев заражения коронавирусом. Как сообщило 23 ноября норвежское радио P4, это единственный месяц за все время пандемии, когда было зарегистрировано более 30 000 случаев.

МИД России Сергей Лавров и Йонас Гар Стёре

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«Надо и дальше бороться с коронавирусной инфекцией. Речь идет о мерах в муниципалитетах, ношении масок, соблюдении социальной дистанции и других ограничениях, а также о том, чтобы оставаться дома при недомогании. У нас также есть возможность применять сертификаты вакцинации, которые могут позволить смягчить некоторые меры там, где это необходимо», — заявил в эфире радиостанции премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре.

На данный момент общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Норвегии составляет чуть меньше 192 700. В прошлом году в стране выявили 50 211 случаев заражения коронавирусом.