Афины , 23 ноября, 2021, 13:35 — ИА Регнум. В главной оппозиционной партии Греции СИРИЗА-Прогрессивный альянс потрясены потрясены трагическим происшествием в Болгарии, заявил лидер партии Алексис Ципрас в Twitter 23 ноября.

ДТП

Следите за развитием событий в трансляции: «Смертельное ДТП с туристическим автобусом в Болгарии – все новости»

Говоря о шоке, который вызвало происшествие, приведшее к гибели десятков людей, в том числе маленьких детей, Ципрас сказал, что в партии думают о семьях погибших, и пожелал «скорейшего выздоровления пострадавшим».

Как сообщалось, министр иностранных дел Северной МакедонииБуяр Османи23 ноября посетил болгарский госпиталь имени российского хирурга 19 века Николая Ивановича Пирогова в Софии, где лежат выжившие в крупном ДТП в Болгарии граждане Северной Македонии. Большую часть пассажиров автобуса, направлявшегося из Стамбула в Северную Македонию, составляли этнические албанцы из Северной Македонии. 47 пассажиров умерли, среди них 12 детей.