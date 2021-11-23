Стокгольм, 23 ноября, 2021, 13:35 — ИА Регнум. 23 ноября Агентство общественного здравоохранения Швеции подготовило предложение по мерам инфекционного контроля при проведении публичных собраний и мероприятий в закрытых помещениях с более чем 100 участниками. Новые правила будут применяться с 1 декабря, передает новостная служба SVT Nyheter.

Андрей Пронин ИА REGNUM Болельщики Швеции

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Так, в ведомстве предложили, чтобы у каждого участника публичного мероприятия было свое определенное организатором заранее место. Если участники мероприятия хотят посетить его в компании знакомых, то расстояние от другой компании должно быть не менее одного метра.

Число участников мероприятия в одной компании не может превышать восемь человек. Если же их будет больше, то организаторы должны отсчитать восемь человек и предложить другое место оставшимся.

Отметим, что под новые правила подпадает проведение концертов, выставок, ярмарок, молитв и любых спортивных мероприятий.