Кострома, 23 ноября, 2021, 13:45 — ИА Регнум. В Костроме до конца 2023 года построят ещё одну крупную школу. Об этом сообщает администрация города.

Визуализация школы в Новом городе

Планируется, что образовательное учреждение на 825 мест появится в микрорайоне Новый город. Средства на возведение — 690 млн рублей будут выделены областному центру в рамках национального проекта «Образование».

Школа будет построена по типовому проекту, который уже был реализован в соседней Кировской области. В трёхэтажном здании помимо учебных классов организуют мастерскую по обработке металла и древесины, спортивный зал и библиотечный центр.

На данный момент в Костроме по нацпроекту образование построено две школы — тысячника. Они расположены на улицах Суслова и Профсоюзной. Строительство ещё одного учреждений в посёлке Волжском завершится до конца 2022 года.