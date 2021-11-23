Магас, 23 ноября, 2021, 13:32 — ИА Регнум. В Ингушетии наметилось снижение заболеваемости COVID-19 в течение последних четырех месяцев. В больницах проходят лечение 302 пациента, в том числе 117 человек — лиц старшего возраста. Такие данные привела глава минздрава Рукият Торшхоева в ходе заседания правительства 22 ноября.

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По словам министра, в настоящее время в республике привиты первым компонентом вакцины против коронавируса 174 207 человек, вторым — 173 210 граждан. При этом темпы вакцинации в целом отстают от средних по России. Так, в Ингушетии прививается в день в среднем по 309 человек на 100 тыс. населения, в то время как в РФ этот показатель составляет 465.

По данным федерального оперативного штаба на 23 ноября, в Ингушетии за последние сутки были подтверждены тесты на коронавирус еще у 86 человек, выздоровели за эти же сутки 68 пациентов, случаев летального исхода не было зафиксировано ни одного. Общее число заразившихся достигло 25 564 человек, выздоровевших — 23 711 человек, скончавшихся — 411 человек. Это самый низкий показатель в Северо-Кавказском федеральном округе.