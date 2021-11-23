Вашингтон, , 13:31 — REGNUM Для американцев Украина — это удобный и почти безотказно работающий инструмент давления на Россию, и нам настоятельно необходим такой же инструмент в непосредственной близости от США, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 23 ноября, комментируя публикацию CNN.

Сша Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

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Как сообщалось ранее, по данным телеканала, администрация США рассматривает возможность отправки на Украину военных советников и вооружения «в связи с наращиванием российских войск у украинской границы».

» Эта новость укладывается в версию о намерении США подвигнуть Киев на резкие действия в Донбассе с целью спровоцировать Россию выступить в поддержку самопровозглашённых ЛНР и ДНР и, зацепившись за эти действия, вынудить Германию «наказать» нашу страну закрытием проекта «Северный поток — 2».

Не исключаю, что в вопросе о поставках новых вооружений Киеву Вашингтон не ограничится только информационной атакой, предпримет и практические шаги. В США чувствуют заинтересованность Кремля в проведении российско-американской встречи на высшем уровне в этом году, играют на ней. Здесь, как мне думается, мы подставляемся.

Думаю, однако, что ничего у Вашингтона не получится. У Владимира Зеленского сейчас слишком серьёзные внутриполитические сложности, которые в случае резкого обострения конфликта в Донбассе приобретут неприемлемое для него качество. Современная Украина — это действительно несостоявшееся государство, которое не смогло выработать ни должную линию по возвращению ушедшего от неё Донбасса, ни работающий вариант газово-транзитной стратегии.