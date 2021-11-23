Москва, 23 ноября, 2021, 13:31 — ИА Регнум. В администрации президента РФ пока не слышали об обращении обвиняемого в государственной измене основателя Group-IB Ильи Сачкова к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой разрешить ему находиться под домашним арестом. Об этом 23 ноября заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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«Мне не известно об этом ничего», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, Илью Сачкова задержали 28 сентября и поместили под арест в связи с подозрением в госизмене. Материалы его дела защищены грифом «секретно».

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В октябре ему официально было предъявлено по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). Свою вину Сачков не признаёт. 23 ноября Лефортовский суд Москвы продлил арест подозреваемого до 28 февраля. Сторона защиты предпринимателя намерена оспорить это решение. Сам Сачков обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой посодействовать тому, чтобы он на время следствия находился под домашним арестом «с максимальными ограничениями».