Приштина, Сербия, 23 ноября, 2021, 13:32 — ИА Регнум. Первые лица Косово 23 ноября прокомментировали на своих страницах в социальной сети Facebook трагическое ДТП в Болгарии, жертвами которого стали 47 человек, жителей Северной Македонии, Сербии и Бельгии.

Facebook.com/vetevendosje Темная сторона Альбина Курти

Соболезнования пострадавшим выразили президент Косово Вьоса Османи, находящаяся с визитом в Канаде, премьер-министр Косово Альбин Курти, спикер парламента Косово Главк Конюфца.

Османи отметила, что этим летом Косово пережило подобную трагедию — более 10 косоваров скончались в результате аварии в Хорватии из-за того, что автобус перевернулся.

Премьер-министр Косово Альбин Курти заявил о готовности республики оказать любую посильную помощь соседней стране.