Жигулевск, Самарская область, 23 ноября, 2021, 13:43 — ИА Регнум. Женщину и ее сына заподозрили в разбойном нападении на офис микрофинансовой организации в Самарской области. Об этом 23 ноября сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Prokuror-kaluga.ru Разбой

Сообщается, что в октябре 2021 года в г. Жигулевске стражи порядка получили информацию о разбойном нападении на офис микрофинансовой организации. Прибыв на место происшествия, они изъяли предполагаемое орудие преступления.

Полицейские изучили материал с камеры видеонаблюдения, которая была установлена в помещении организации. На записи видно, что в офис зашли женщина и мужчина, лица, которых были скрыты за капюшоном.

«Во время нападения менеджеру удалось отобрать … (орудие преступления) у женщины, после чего неизвестные скрылись», — говорится в сообщении пресс-службы.

Вскоре сотрудники правоохранительных органов установили личности подозреваемых. Ими оказались местные жители: женщина 1974 года рождения, которая работает охранником и её безработный сын 2001 года рождения. Ранее подозреваемые к уголовной ответственности не привлекались.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам разбоя. Подозреваемые взяты под стражу. Специалисты продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.