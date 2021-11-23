23 ноября 2021 | Время чтения 6 мин

При нынешнем положении дел в геополитике необходима такая стратегия взаимодействия с Китаем, которая будет мотивирована не желанием изменить эту страну, а стремлением к сотрудничеству с ней в решении глобальных задач. Как показал недавний виртуальный саммит между США и КНР, и Байден, и его коллега Си Цзиньпин понимают, что именно поставлено на карту.

Александр Белов, , 21:52 — REGNUM С самого визита тогдашнего советника президента США по национальной безопасности Генри Киссинджера в Китай, который состоялся в 1971 году, взаимодействие Вашингтона с КНР стало фундаментальной чертой американской дипломатии. Однако ухудшение отношений Вашингтона и Пекина в последние годы указывает на то, что этот курс несколько себя изжил, пишет бывший генеральный секретарь ООН Хавьер Солана в статье, вышедшей 22 ноября в Project Syndicate.

Флаги США и Китая Иван Шилов © ИА REGNUM

Состоявшийся на прошлой неделе виртуальный саммит между президентом США Джо Байденом и председателем КНР Си Цзиньпином можно интерпретировать как последнюю попытку сохранить двухсторонние отношения США и КНР. Это был шаг в правильном направлении: взаимодействие между странами сыграло крайне важную роль в предотвращении конфронтации между США и КНР. Именно поэтому Вашингтону следует приложить усилия, чтобы вновь найти пути сотрудничества с Пекином, однако отныне нужно принимать в расчет необходимость решать все более глобальные вопросы.

Во время Холодной войны американские власти видели во взаимодействии с КНР возможность интегрировать страны в международную систему, а не изолировать или сдерживать ее. В своей статье в журнале Foreign Affairs, которая вышла в 1967 году, будущий президент США Ричард Никсон отметил, что США «не могут позволить себе вечно держать Китай за пределами семьи народов, где он будет лелеять собственные мечты, вынашивать собственные обиды и угрожать своим соседям».

Никсон и премьер-министр Китая Чжоу Эньлай. Тост во время визита Никсона в Китай в 1972 году

После окончания Холодной войны мир оказался в необычной с исторической точки зрения ситуации: США остались единственным в мире гегемоном. В связи с этим глобальную повестку дня стала определять внешняя политика страны, в том числе начатый ею экспорт демократии и либеральных ценностей.

Из-за такого положения дел на международной арене начались попытки продвижения либерализации в Китае. Как указывалось в «Стратегии национальной безопасности в глобальную эпоху», подготовленной администрацией бывшего президента Билла Клинтона в 2000 году, главным компонентом такого подхода к взаимодействию с КНР должно стать создание условий, благодаря которым Китай «проведет важные политические и экономические реформы».

Сегодня же взаимодействие с Китаем не пользуется особой популярностью среди американских политиков. Администрация бывшего президента США Дональда Трампа полностью от него отказалась.

С ним согласен ряд внешнеполитических реалистов, утверждающих, что именно благодаря принятию КНР во Всемирную торговую организацию в 2001 страна и смогла стать стратегическим соперником США. Согласно таким представлениям США были наивными и считали, что одной экономической либерализации будет достаточно для того, чтобы в Китае были проведены политические реформы, не говоря уже о том, чтобы республика стала ответственным членом международного сообщества.

В последние годы эта точка зрения стала доминирующей в американской политике. Если по другим вопросам республиканцы и демократы не могут договориться о чем-либо, то объединяет их стремление к более жесткой политике по отношению к Китаю.

Однако у такой позиции есть один фатальный недостаток. Взаимодействие ценно не только потому, что оно может привести к трансформации Китая, способствуя политической и экономической либерализации. Оно также формирует международную атмосферу, в которой укрепление КНР происходит таким образом, который делает конфронтационное поведение невыгодным для Пекина.

На самом деле благодаря взаимодействию КНР и США появились необходимые, пусть и недостаточные, условия для предотвращения внезапного конфликта. Поспособствовав углублению двухсторонней торговли и инвестиций, взаимодействие между двумя странами связало их экономики невиданным образом. Благодаря экспорту в Китай в США в 2019 году существовало 1,2 млн рабочих мест. При этом, по данным нью-йоркского исследовательского института Rhodium Group, в конце 2020 года американским инвесторам принадлежали акции китайских компаний на $1,1 трлн.

Китайский контейнеровоз

Как указал Джозеф Най, из-за эффекта сдерживания издержки конфронтации возрастают как для агрессора, так и для жертвы. Например, в 2010 году Народно-Освободительная Армия Китая призвала правительство страны продать часть долларовых накоплений с тем, чтобы покарать США за продажу оружия Тайваню. Народный банк Китая выступил против этого предложения, сославшись на то, что подобный шаг может быть чреват большими издержками для китайской экономики. Правительство встало на сторону финансового учреждения.

Тем не менее хотя экономическая взаимозависимость и может поспособствовать сдерживанию конфронтации, она не обязательно приводит к сотрудничеству. Это стало очевидным во время кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Тогда США и Китай не смогли выбрать верную стратегию ответа на этот кризис, вместо этого начав обвинять друг друга, проводить пропагандистские войны, а также продвигать теории заговора.

Сегодня же геополитику определяют иные проблемы — например, регулирование поставок глобальных общественных благ, — решение которых уже невозможно внутри отдельных стран. После недавней конференции Организации Объединенных Наций по изменению климата (COP26) в Глазго цель ограничения глобального потепления на 1,5 ° C по сравнению с доиндустриальными уровнями остается достижимой, но едва ли. Для его достижения потребуются титанические усилия, подкрепленные американо-китайским сотрудничеством.

В этом контексте жизненно важно, чтобы США и Китай создали структуру взаимодействия, ориентированную на решение глобальных проблем и поддержку сотрудничества даже в периоды разногласий. Подробная концепция науки и технологий, разработанная Валери Дж. Карплюс из Университета Карнеги-Меллона, предлагает стратегию использования возможностей с низким уровнем риска и большими выгодами для сотрудничества в периоды напряженности и реализации более амбициозных инициатив, когда отношения улучшаются.

Си Цзиньпин и Джозеф Байден U.S. Department of State

В то же самое время США и Китай должны придать своим отношениям характер регулярности. В сложные времена конфронтация с большой долей вероятности начнется с инцидента. Для снижения этого риска две державы должны прислушаться к совету бывшего госсекретаря США Джорджа Шульца и «не оставлять без внимания дипломатический сад», то есть заниматься дипломатией не как придется, а на постоянной основе.

В период после Холодной войны подход США к взаимодействию с Китаем соответствовал времени. Но США больше не единственная сверхдержава в мире. В грядущую эпоху США будут одной из двух сверхдержав, окруженных геополитически значимыми средними державами. Это означает, что не только США должны изменить свой подход, но и что средние державы, которые представляют большую долю мировой экономики, чем США и Китай вместе взятые, должны внести свой вклад в управление китайско-американским соперничеством.

Иными словами, взаимодействие станет ответственностью всех: необходимо будет, чтобы и другие страны активизировали свои действия. Такое развитие событий окажет позитивное воздействие на международную безопасность, а человечество сможет с большей готовностью ответить на стоящие перед ним вызовы.