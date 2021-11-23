Афины , , 13:29 — REGNUM Смертельное ДТП в Болгарии прокомментировал премьер-министр Греции Кирьякос Мицотакис в своем Twitter, 23 ноября.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Я абсолютно потрясен ужасной аварией и гибелью людей в Болгарии сегодня рано утром, особенно маленьких детей», — написал Мицотакис.

Подчеркнув, что молится за семьи тех, кто погиб, он пожелал скорейшего выздоровления раненым.

ДТП с участием туристического автобуса произошло в Болгарии возле деревни Боснек. По данным МВД Болгарии, автобус съехал в кювет, упал на бок и загорелся. Погибли 47 человек, в том числе дети.