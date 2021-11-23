Москва, 23 ноября, 2021, 13:29 — ИА Регнум. Большая часть бюджетных стимулов в США пошла на поддержание экономического роста. Об этом 23 ноября заявил заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов на телеканале «Россия 24».

США

«Уровень инфляции в Соединённых Штатах крайне позитивный, учитывая тот объём денег, который был просто вброшен в экономику», — заявил Фролов.

«Учитывая, что уровень инфляции существенно ниже того, который мог бы быть, учитывая эту денежную массу, влитую в экономику напрямую, можно предположить, что значительная доля этой денежной массы действительно послужила, была полезно утилизирована в экономике, даже росту в каких-то областях», — указал он.

Напомним, что президент США Джо Байден готовится объявить начало товарных интервенций из стратегического резерва нефти.