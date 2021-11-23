Москва, , 13:28 — REGNUM К программе «зонтичного» механизма поручительств Корпорации МСП присоединились три новых участника Альфа-Банк, Совкомбанк и Ак Барс Банк в рамках второго этапа отбора банков-участников программы. Лимит гарантий Корпорации МСП на новом этапе составит 8 млрд рублей, который будут направлен новым участникам программы, а также Банку «Открытие» и Сбербанку для увеличения объема поддержки предпринимателей. Увеличение общего объема гарантийного обеспечения зонтичного механизма с 8 млрд рублей до 16 млрд рублей позволит предоставить малым и средним предприятиям кредиты на сумму до 32 млрд рублей.

Бизнес Иван Шилов, ИА REGNUM

С сентября 2021 года кредиты на условиях зонтичного механизма выдают шесть банков: Банк ВТБ, Банк «Открытие», МСП Банк, Промсвязьбанк, РНКБ Банк, Сбербанк. За два месяца банки выдали в рамках программы более 7 млрд рублей.

«По поручению президента мы запустили пилот по новому механизму — «зонтичное» поручительство. Оно позволяет защитить предпринимателей от высоких процентных ставок и расширить число малого и микро-бизнеса, которому доступно кредитование. Что важно — мы видим снижение процентной ставки для бизнеса, сейчас она составляет 9,9%. Получить гарантийную поддержку государства стало в разы быстрее, так как кредит и поручительство можно получить в «одном окне» банка-партнера. Продукт доступен предпринимателям по всей стране, в том числе Крыму и Севастополе», — рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Зонтичный» механизм поручительств — это упрощенный способ получить кредит, если у предпринимателя не хватает залога для получения финансирования. По сути, это гарантия Корпорации МСП перед банком, что обязательства предпринимателя по кредиту будут выполнены. Основные параметры поручительства Корпорации: поручительство покрывает до 50% от суммы кредита; размер поручительства по кредиту (или нескольким кредитам) одного предпринимателя — до 1 млрд рублей; срок кредита не более 180 месяцев; поручительство для предпринимателей бесплатно, комиссию платит банк.