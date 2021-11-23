Скопье, 23 ноября, 2021, 13:26 — ИА Регнум. Посольство России в Северной Македонии выразило соболезнования в связи со смертельным ДТП с участием автобуса в Болгарии.

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«Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших. Всем пострадавшим желаем скорейшего выздоровления», — говорится в сообщении посольства, опубликованном в Facebook.

Как сообщало ИА REGNUM, туристический автобус с регистрационными номерами Северной Македонии, перевозивший из Софии в Скопье 52 туриста, загорелся на шоссе Струма в Перникской области (Юго-запад Болгарии). В результате погибли 47 человек, включая 12 детей, и были ранены 5 пассажиров.