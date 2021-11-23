Москва, , 13:25 — REGNUM На данный момент у президента России Владимира Путина нет планов по международным контактам на высшем уровне для того, чтобы обсуждать ситуацию на глобальном рынке нефти. Об этом 23 ноября заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Антонова Дарья © ИА REGNUM

«Нет, у президента нет (таких планов)», — сказал представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос.

При этом он указал, что вопрос о возможности международных телефонных переговоров по этой теме следует задать в аппарате вице-премьера РФ Александра Новака.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия крайне негативно относится к американским санкциям по «Северному потоку — 2».