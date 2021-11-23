Златоуст, Челябинская область, , 13:24 — REGNUM В Златоусте Челябинской области под суд отдали гражданку, не уплатившую в бюджет почти 55 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Подсчёт налогов

Pixabay.com

Женщина являлась директором одного из местных предприятий. По версии следствия, в 2016—2019 годах она при помощи фиктивного документооборота с фактически не действующими организациями не уплатила налог на добавленную стоимость.

Уголовное дело рассмотрит Златоустовский городской суд. Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор одной из фирм стал фигурантом дела о неуплате более 15 млн рублей налогов.

Читайте ранее в этом сюжете: Директор челябинской фирмы задолжал государству 15 млн рублей налогов