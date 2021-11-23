Златоуст, Челябинская область, 23 ноября, 2021, 13:24 — ИА Регнум. В Златоусте Челябинской области под суд отдали гражданку, не уплатившую в бюджет почти 55 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

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Женщина являлась директором одного из местных предприятий. По версии следствия, в 2016—2019 годах она при помощи фиктивного документооборота с фактически не действующими организациями не уплатила налог на добавленную стоимость.

Уголовное дело рассмотрит Златоустовский городской суд. Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор одной из фирм стал фигурантом дела о неуплате более 15 млн рублей налогов.