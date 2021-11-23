Афины , 23 ноября, 2021, 13:23 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Греции выразило глубокую печаль в связи с трагической гибелью людей на рождественском параде американском штате Висконсин. Об этом ведомство сообщило в своем Twitter 22 ноября.

Соболезнование погибшим

«Мы выражаем наши искренние соболезнования семьям погибших и наши глубочайшие соболезнования правительству и народу США», — говорится в сообщении.

МИД Греции также желает скорейшего и полного выздоровления раненым.

22 ноября в Уокеше, штат Висконсин, погибли пять человек и десятки были ранены после наезда автомобиля на людей.

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