Симферополь, 23 ноября, 2021, 13:23 — ИА Регнум. В Республике Крым подтверждено 775 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили 23 ноября в региональном оперативном штабе. Сутками ранее. 22 ноября, сообщалось о 814 новых заразившихся.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего с начала пандемии заражение коронавирусом в Крыму подтвердилось у 115 491 человека. Выздоровевшими признаны 103 162 пациента, в том числе 773 человека выписаны за последние сутки.

Число умерших пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19 за сутки выросло на 24 человека. Общее число жертв коронавируса в Крыму достигло 3 442 человек.