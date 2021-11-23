Москва, , 13:21 — REGNUM Интервенции из стратегического резерва нефти США окажут весьма умеренное влияние на уровень цен на бензин. Об этом 23 ноября заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Леонид Крутаков на телеканале «Россия 24».

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«Выплеск первичной нефти на рынок не имеет прямого товарного влияния на цены бензина», — заявил Крутаков.

«На цену бензина влияет уровень потребления и риски недостатка бензина. Нефть растёт в цене. В этом смысле стратегический резерв играет такую роль демпфера — он в себя всасывает излишки нефтедобычи, и когда их не хватает, он сдувается, и эта нефть выходит на рынок», — указал он.

Напомним, что президент США Джо Байден готовится объявить начало товарных интервенций из стратегического резерва нефти.