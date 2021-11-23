Москва, 23 ноября, 2021, 13:21 — ИА Регнум. Интервенции из стратегического резерва нефти США окажут весьма умеренное влияние на уровень цен на бензин. Об этом 23 ноября заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Леонид Крутаков на телеканале «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Выплеск первичной нефти на рынок не имеет прямого товарного влияния на цены бензина», — заявил Крутаков.

«На цену бензина влияет уровень потребления и риски недостатка бензина. Нефть растёт в цене. В этом смысле стратегический резерв играет такую роль демпфера — он в себя всасывает излишки нефтедобычи, и когда их не хватает, он сдувается, и эта нефть выходит на рынок», — указал он.

Напомним, что президент США Джо Байден готовится объявить начало товарных интервенций из стратегического резерва нефти.