Владимир, 23 ноября, 2021, 13:20 — ИА Регнум. Во Владимирской области 23 ноября подтверждено 320 новых случаев заражения коронавирусом — на один больше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в области были зарегистрированы 70 тыс. 248 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 54 тыс. 102 пациента, в том числе 122 человека — за последние сутки.

За весь период скончались 2423 человека. За последние сутки подтверждено восемь новых летальных случаев.