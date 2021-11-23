Москва, , 13:17 — REGNUM Власти Молдавии, вероятнее всего, изыщут возможность погасить образовавшуюся перед российской компанией «Газпром» задолженность за поставленный газ, чтобы избежать перебоя поставок голубого топлива. Такое мнение высказал старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Дмитрий Маринченко.

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«Вероятно, что Молдавия не станет рисковать и предоставит средства «Молдовагазу» для оплаты задолженности», — сказал в беседе с ТАСС эксперт.

По его словам, «это позволит сохранить в силе те договорённости, которые были достигнуты в октябре, и избежать перебоя с поставками».

Как сообщало ИА REGNUM, Молдавия, в соответствии с контрактом, должна была внести платёж за поставленный Газпромом газ 22 ноября, но этого не произошло. В тот же день компания уведомила Молдавию о возможном прекращении поставок газа через 48 часов.

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Как уточнил глава «Молдовагаза» Вадим Чебан, на погашение долга Молдавии перед Газпромом необходимо 1,3 млрд леев (около $73 млн). Молдавская сторона должна заплатить за половину октября и за ноябрь. Задолженность образовалась из-за того, что закупочные цены резко выросли, а тарифы на газ для населения подняли не сразу. Чтобы не доводить до прекращения поставок газа, «Молдовагаз» пообещала при помощи властей республики решить проблему с Газпромом в кратчайшие сроки.