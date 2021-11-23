Москва, 23 ноября, 2021, 13:17 — ИА Регнум. Сегодня, 23 ноября, цены на нефть на утренних торгах демонстрируют понижательную динамику, теряя 1,14%, в ожидании объявления о начале совместных товарных интервенций США и коалиции стран крупнейших импортеров нефти, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.

Uusisuomi.fi Нефтедобыча

«Администрация Джо Байдена искусно «дирижирует» настроениями нефтяного рынка. Белый дом всего за несколько недель смог создать очень мощную коалицию стран, недовольных высокими ценами на нефть и политикой медленного наращивания объема добычи странами ОПЕК+. США, Япония, Индия, Китай, Южная Корея составляют более 51% мирового ВВП.

Естественно если эти страны создают свой картель, который будет противостоять ОПЕК+, то давление на нефтяные котировки, особенно в первое время после объявления о создании такого союза, резко усилится.

США своей угрожающим поведением смогли вывести нефтяные цены ниже ключевого уровня в $80,00 за баррель Brent, это было главное условие, выполнение которого открывает оперативный простор для падения котировок еще на 10−12% к $71,00−73,00 за баррель.

Сегодня на рынке появились сообщения о том, что «день Х» настал. И США, и Индия готовятся к объявлению о начале совместных товарных интервенций. Датой объявления называют 23 ноября, ответное падение нефтяных цен может быть очень сильным, вплоть до $71,00−73,00 за баррель Brent.

Поэтому нефтяной рынок, зафиксировавшись после утреннего снижения во внутридневном торговом диапазоне $78,30−79,30 за баррель Brent, теперь просто ждет подтвердятся сообщения или нет», — пояснил эксперт.

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