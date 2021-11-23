София, 23 ноября, 2021, 13:24 — ИА Регнум. Македонское новостное агентство TV21 23 ноября сообщило о том, что сгоревший в Болгарии автобус принадлежал компании Besa Trans. Besa по-албански значит «нерушимая клятва» — большую часть пассажиров составляли этнические албанцы.

Zoranzaev.mk Зоран Заев

Следите за развитием событий в трансляции: «Смертельное ДТП с туристическим автобусом в Болгарии – все новости»

Журналисты отмечают, что Besa Trans организовывает туристические турне и поездки на шоппинг в Стамбул. Пассажиры автобуса направились в Стамбул на экскурсию на выходные и попали в смертельное ДТП.

Жертвами стали 47 человек, есть выжившие.

Премьер-министра Северной Македонии Зоран Заев на пресс-конференции по дороге в Софию заявил, что 12 погибших были младше 18 лет, остальные пассажиры автобуса были не старше 30 лет.