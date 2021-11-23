София, , 13:15 — REGNUM Представители ряда болгарских политических партий, победивших на парламентских выборах в стране 14 ноября, приступили в Софии к переговорам о коалиционном соглашении в сфере энергетики и экономики. Об этом 23 ноября сообщила софийская газета «Дума».

Болгария Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Согласно официальной информации, в консультациях принимают участие представители партий «Продолжаем перемены», БСП, «Есть такой народ» и «Демократическая Болгария». Встреча проходит в двух параллельных форматах, политики вырабатывают единую стратегию финансовой поддержки действующих электростанций и предприятий горно-обогатительного комплекса, а также готовят пакет мер по привлечению в Болгарию иностранных инвесторов.

Предполагается, что указанное мероприятие станет первым шагом на пути формирования депутатского большинства в Народном собрании (парламенте) Болгарии.

Напомним, в ходе парламентской предвыборной кампании десятки болгарских политических сил заявили о намерении поддержать энергетический сектор страны в частности и укрепить экономику Болгарии в целом в условиях инфляции, безработицы и пандемии. Предполагается, что новый кабинет министров Болгарии будет сформирован в течение ближайших нескольких недель на основе рекомендаций членов структур Народного собрания.