* запрещённая в России организация

Москва, , 13:21 — REGNUM Вопрос о ликвидации правозащитной организации «Мемориал» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом) не входит в актуальную повестку Кремля. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил 23 ноября журналистам.

Представителя Кремля попросили прокомментировать возможную ликвидацию организации и предположение о том, что руководство России не занимает сторону жертв политических репрессий.

«Эта тема не стоит высоко на повестке дня Кремля. У президента другие вопросы стоят на повестке дня, гораздо более актуальные», — заявил Песков.

Он подчеркнул, что в данном случае решения суда ещё нет, есть позиция Генеральной прокуратуры. В такой ситуации Кремль воздерживается от комментариев.

Как сообщало ИА REGNUM, на 25 ноября назначено заседание Верховного суда по рассмотрению административного иска Генеральной прокуратуры РФ о ликвидации названной некоммерческой организации.