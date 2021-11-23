Ульяновск, 23 ноября, 2021, 13:15 — ИА Регнум. В Ульяновской области суточное число переболевших ковидом значительно превысило количество вновь выявленных случаев заражения. Такие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По сведениям на 23 ноября, в регионе лабораторно выявлено ещё 479 носителей инфекции. Таким образом, общее число случаев заражения коронавирусом достигло 107 878.

Победили болезнь в Ульяновской области 98 575 человек, из них за последние сутки вылечились 720 пациентов. Таким образом, доля выздоровевших составила 91,4%.

Напомним, что в региональных учреждениях здравоохранения проходит тематическая неделя «Демография». Власти отмечают, что акции направлены на «здоровьесбережение и продление активной жизни ульяновцев».

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области проводится работа по повышению заработной платы в учреждениях, в том числе в здравоохранении. Ранее минздрав проинформировал, что всего заключено соглашений с десятью медицинскими организациями по увеличению зарплаты.