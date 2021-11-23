Сочи, Краснодарский край, 23 ноября, 2021, 13:14 — ИА Регнум.

С 27 по 29 ноября 2021 года на федеральной территории «Сириус» пройдет финал первого Всероссийского конкурса «Твой Ход» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Его участниками станет 1 000 студентов из 76 регионов РФ. В финале конкурса им предстоит спроектировать университет будущего, ответив на мегавызовы, важные для современной российской молодежи.

Kremlin.ru Образовательный центр Сириус

«Финал первого Всероссийского студенческого конкурса «Твой Ход» пройдет с 27 по 29 ноября 2021 года в парке науки и искусства «Сириус». Его участниками станет 1 000 студентов образовательных организаций высшего образования из 76 регионов страны. На площадке также соберутся руководители вузов России, специалисты органов по делам молодежи и партнеры конкурса. Помогать в проведении мероприятий будут более 250 волонтеров из разных регионов России», — рассказал заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов.

Финалистам конкурса «Твой Ход» предстоит продумать и спроектировать университет будущего. По своему выбору участники распределятся по восьми факультетам: карьеры, науки, особых возможностей, безопасности, устойчивого развития, путешествий, образования будущего, а также отношений и психологического здоровья. На факультетах конкурсанты будет работать в командах над решениями мегавызовов — стратегически важных задач для современной молодежи и российских университетов.

«В финале участники конкурса смогут высказать свои идеи и представления о том, каким должен быть университет будущего. Какие возможности вуз может дать для развития, самореализации, построения карьеры, насколько он должен быть безопасным, экологичным и комфортным для студентов всех социальных групп. Сегодня это и есть основные запросы от молодежи. Мы считаем, что лучшие студенты страны, которые проделали большую работу и вышли в заключительный этап «Твоего Хода», могут дать нестандартные, интересные, но вместе с тем амбициозные решения этих мегавызовов. При поддержке и в соавторстве с педагогическим сообществом, опытными управленцами, партнерам конкурса финалисты «Твоего Хода» будут работать в «Сириусе» над формулой идеального университета», — сообщил заместитель Министра науки и высшего образования РФ Григорий Гуров.

· На факультете карьеры студентам потребуется найти ответ на вопрос: где работать и как стоить свою карьеру?

· На факультете науки стоит мегавызов: как сделать науку привлекательной и ускорить путь развития молодых ученых?

· На факультете особых возможностей будет решаться проблема: как сделать университет доступным и дружелюбным к людям с особыми возможностями здоровья?

· На факультете безопасности — как повысить безопасность и предупредить совершение преступлений в вузах?

· На факультете устойчивого развития — как привить ценности экологии на пространстве и в культуре университетов?

· На факультете путешествий — как сделать студенческий туризм доступным, удобным, интересным?

· На факультете образования будущего — как должна измениться роль университета, преподавателя и студента, чтобы соответствовать вызовам времени?

· На факультете отношений и психологического здоровья — как развивать психологическую сознательность и здоровый контакт студентов?

«Хочу выбрать факультет особых возможностей. В России нет единого стандарта, как этического, так и технологического, для обучения людей с ОВЗ. Для меня это важно, и передо мной стоит цель — измерить эту ситуацию к лучшему. Я человек науки, и хочу делиться своими знаниями. Если мне удастся победить в конкурсе, на выигранные средства выпущу книгу по основам программирования на языке Swift и закуплю оборудование для работы с нейронными сетями, чтобы помочь людям в лечении психологических и психиатрических заболеваний, — отметил студент Череповецкого государственного университета Дмитрий Васильев (Вологодская область). — «Твой Ход» — это крутой нестандартный конкурс, который идёт в ногу со временем. Здесь очень интересное комьюнити, задания и обучение».

«Планирую выбрать факультет карьеры, потому что это один из самых важных вопросов для студентов. Карьера влияет на личность человека и на возможности его развития. Студенты не умеют применять свои знания на практике, поэтому заканчивают университеты без опыта работы и не знают, что делать дальше. Человек выходит неподготовленным во взрослую жизнь, и я считаю это большой проблемой. Наша страна должна развиваться, а для этого ей нужны хорошие специалисты, — считает студентка Уфимского государственного авиационного технического университета Валерия Писарькова (Башкирия), — Призовые деньги я бы направила на рабочую аппаратуру для своего проекта. Он связан с обнаружением и лечением раковых опухолей. Это для меня больная тема: я не могла помочь своим близким людям, когда у них диагностировали рак. И мне бы хотелось, чтобы жизнь других людей стала чуть-чуть лучше».

«Меня привлекает факультет отношений и психологического здоровья. Я интересуюсь этой темой уже несколько лет и даже занималась проектом по созданию службы психологической поддержки в университете, — отметила студентка Российского государственного гуманитарного университета Анастасия Шевченко (Москва). — Конкурс «Твой Ход» нравится тем, что он дает возможность бросить множество вызовов самому себе: это и решить кейс, погрузившись в новую предметную область, и состыковать множество проектов и учебу ради поездки на такой долгожданный финал. Нравится огромное количество новых знакомств с крутыми ребятами, причем с некоторыми из них мы уже вместе, командой, участвуем в других конкурсах платформы «Россия — страна возможностей».

В программе финала конкурса «Твой Ход» — суперлекции от топ-экспертов и партнеров, практикумы и лабораторные работы. За работой участников будут наблюдать профессиональные оценщики — они оценят soft-компетенции, а экспертное жюри в составе партнеров конкурса даст оценку командным решениям.

В дни финала студенты также смогут посетить внеучебные центры: карьеры, лидерства и соуправления, спорта и оздоровления, непрерывного обучения, а также арт-центр и медиамастерскую.

Возможности своих компаний и предприятий для молодежи на специальной экспозиции представят партнеры конкурса: ОАО «РЖД», ГК «Росатом», российская технологическая компания VK, компания «Моторика». Российское общество «Знание» развернет лекторий, а Трэвел Офис, созданный для управления и развития проекта «Больше чем путешествие», обозначит основные перспективы программы в 2022 году.

Все мероприятия пройдут с соблюдением мер эпидемиологической безопасности.

По итогам Всероссийского студенческого конкурса «Твой Ход» будут названы 200 победителей, которые получат премии в размере 1 млн рублей. Эти средства можно будет направить на обучение, запуск стартапа или улучшение жилищных условий.

Всероссийский студенческий конкурс «Твой Ход» проходит в стране впервые. Его организаторами выступают АНО «Россия — страна возможностей», Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и Национальная лига студенческих клубов при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

Всего заявки на участие в конкурсе подали более 560 тысяч студентов образовательных организаций высшего образования со всей страны.