Нальчик, 23 ноября 2021, 13:14 — REGNUM Поток туристов в Кабардино-Балкарию вырос более чем в два раза по сравнению с 2020 годом. С начала 2021 года курорты республики посетили около 840 тыс. гостей. Об этом 22 ноября в ходе совещания с участием находящегося в субъекте РФ с рабочей поездкой вице-премьера РФ Александра Новака доложил глава республики Казбек Коков.

Архип Куинджи. Эльбрус днем. 1890
Архип Куинджи. Эльбрус днем. 1890

«По итогам девяти месяцев 2021 года общее количество туристов, посетивших курорты Кабардино-Балкарии, составило 840 тысяч человек, что в 2,2 раза выше показателя соответствующего периода прошлого года. Объем платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего и въездного туризма, в прогнозе составит порядка 6 млрд рублей», — приводит слова главы субъекта РФ его пресс-служба.

Напомним, ранее о том, что курорт «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии посетили в летние месяцы 2021 года около 176 тысяч человек, что выше прошлого года более, чем вдвое, сообщили в пресс-службе компании «Курорты Северного Кавказа».

Читайте также: Курорты Северного Кавказа за лето приняли вдвое больше туристов