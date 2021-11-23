Нальчик, , 13:14 — REGNUM Поток туристов в Кабардино-Балкарию вырос более чем в два раза по сравнению с 2020 годом. С начала 2021 года курорты республики посетили около 840 тыс. гостей. Об этом 22 ноября в ходе совещания с участием находящегося в субъекте РФ с рабочей поездкой вице-премьера РФ Александра Новака доложил глава республики Казбек Коков.

Архип Куинджи. Эльбрус днем. 1890

«По итогам девяти месяцев 2021 года общее количество туристов, посетивших курорты Кабардино-Балкарии, составило 840 тысяч человек, что в 2,2 раза выше показателя соответствующего периода прошлого года. Объем платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего и въездного туризма, в прогнозе составит порядка 6 млрд рублей», — приводит слова главы субъекта РФ его пресс-служба.

Напомним, ранее о том, что курорт «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии посетили в летние месяцы 2021 года около 176 тысяч человек, что выше прошлого года более, чем вдвое, сообщили в пресс-службе компании «Курорты Северного Кавказа».

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