Москва, , 13:13 — REGNUM В США 75% составляющей цены бензина уходит в пользу государства, поэтому эти цены не столь чувствительны к динамике цен на нефть как таковой. Об этом 23 ноября заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Леонид Крутаков на телеканале «Россия 24».

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«75% — это налоги, которые получает государство, в данном случае Соединённые Штаты Америки. Поэтом когда растёт цена бензина, а она выросла на 62% с начала года, то одновременно растут и сборы налоговые в бюджет США. Его расходование гораздо больше, растёт большими темпами, чем доходы нефтяных компаний», — заявил Крутаков.

«Пропорции в России ещё выше. Доходы нефтяных компаний по отношению к доходам бюджета ещё ниже», — указал он.

Напомним, что президент США Джо Байден готовится объявить начало товарных интервенций из стратегического резерва нефти.