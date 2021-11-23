Киев, 23 ноября, 2021, 13:10 — ИА Регнум. В случае «нападения» России на Украину Североатлантический альянс (НАТО) не станет оказывать помощь Киеву. Об этом 23 ноября заявил бывший глава Следственного управления СБУ генерал Василий Вовк в эфире телеканала «Украина 24».

Valsmirniagin Василий Вовк

Следите за развитием событий в трансляции: «Минские соглашения? Не слышали. Украина идёт на конфликт — все новости»

«Они нас не защитят, мы должны это понимать. Мальчики и девочки, вы потеряли реальность, остановитесь, сориентируйтесь в пространстве и посмотрите, куда мы идем», — сказал он.

Также Вовк уточнил, что, по его мнению, Украину не примут в НАТО еще в течение 10−20 лет и добавил, что считает, что альянс не пойдет на полномасштабную конфронтацию с Россией.

«А мы, как детский сад, заглядываем в рот дяде Сэму и английским лордам! Давайте ориентироваться на многовекторную дипломатию», — добавил экс-глава Следственного управления СБУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не планирует применять военную агрессию в отношении других стран.