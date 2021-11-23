Таллин, 23 ноября, 2021, 13:09 — ИА Регнум. На большей части территории Эстонии автомобильные дороги с утра 23 ноября стали скользкими. Об этом сообщил Департамент шоссейных дорого страны.

Илья Бесхлебный Гололед

После теплой погоды температура резко пошла вниз, на поверхности дорожного покрытия образовалось ледовое покрытие. Условия для езды на транспортных средствах резко ухудшились, в том числе и за счет снижения видимости на дорогах из-за тумана и пасмурной погоды. Накануне в северной Эстонии выпал небольшой снег.

По оценке экспертов департамента, в западных уездах риск гололеда высокий, на северо-востоке и востоке страны — средний, а в юго-восточной Эстонии состояние дорог хорошее.

В департаменте отметили, что дорожные условия больше подходят для зимней резины, использование которой является обязательным только с 1 декабря. На автомобилях с летней резиной выезжать на дороги Эстонии не рекомендуется.

Синоптики прогнозируют сохранение облачной погоды в ближайшие дни. На востоке страны в нескольких местах будет идти снег, в Западной Эстонии ожидается дождь и мокрый снег, после полудня количество осадков уменьшится. Температура воздуха останется близкой к нулю.