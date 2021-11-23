Сеул, 23 ноября, 2021, 13:08 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин поздравил бойз-бенд BTS с получением главного приза музыкальной премии American Music Awards. Об этом южнокорейский лидер написал в своем аккаунте в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин

Ссылаясь на заявление почетного профессора Гарвардского университета Джозефа Ная, которое он сделал в октябре в ходе конференции на тему «Мягкая сила», глава Южной Кореи отметил, что успех южнокорейских музыкантов повысил статус Южной Кореи во всем мире.

«Во время конференции всемирно известный ученый Джозеф Най, основатель концепции «мягкой силы», похвалил Южную Корею за использование самой динамичной мягкой силы в мире, сочетающей беспрецедентный экономический успех с яркой демократией. Корейская культура доминирует в мире и ее сила в национальном характере и дипломатии. Победа BTS на AMA еще раз подтвердила это», — написал Мун Чжэ Ин в социальных сетях.

Напомним, что южнокорейская группа победила в трёх категориях, таких как «Любимый поп-дуэт/группа», «Любимая поп-песня» и «Артист года».