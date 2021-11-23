Москва, , 13:07 — REGNUM Политика России в расширении и интеграции новых территорий носила в большей степени характер аккультурации, а не колонизации, считает доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой истории России Оренбургского государственного университета Сергей Любичанковский. Об этом он рассказал в докладе на конференции «300 лет Российской империи: управление многообразием» в пресс-центре ИА REGNUM.

Любичкановский подчеркнул, что вопрос о соотношении колониального и аккультурационного подходов является очень непростым по ряду причин, прежде всего из-за того, что эти два подхода при всем их различии не являются совершенно антагонистичными, взаимоисключающими, так что тяготеющая к одному подходу стратегия вполне может содержать элементы второго.

Кроме того, проработке вопроса мешает и его политизация, из-за которой, в частности, широко до обессмысливания трактуются понятия колониальной зависимости и колониализма: например, как преодоление колониальной зависимости может трактоваться выход страны из состава более крупного государства.

Любичанковский заметил, что само по себе неравенство центра державы по отношению к её окраинам вовсе не дает повода полагать эту окраину колонией. Иное дело — последовательно проводимая политика ущемления прав населения присоединяемых земель по отношению к ядерному, образующему народу державы. Но именно такая политика в истории России на системном уровне не проводилась, тогда как практика способствования взаимному культурному обмену была.

При этом историк выразил мнение, что в оценке аккультурационного подхода неверно представлять его порождением некоего наивного альтруизма, поскольку в долгосрочной перспективе такой подход давал немало преимуществ перед колониальным.