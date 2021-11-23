Санкт-Петербург, , 13:18 — REGNUM На сайте правительства Санкт-Петербурга появилось графическое изображение будущей трамвайной линии Купчино — Славянка. На плане проекта уже виден маршрут будущей трамвайной линии. Она берет своё начало от станции метро «Купчино», затем пройдет через поселок Шушары, а конечная остановка будет находиться в районе Колпинского шоссе.

Трамвай в Петербурге Gov.spb.ru

Протяженность пути составит 21 км, а сама дорога в среднем будет занимать 22,5 минуты. Трамвайная линия поможет разгрузить Московское шоссе, а также улучшит транспортную доступность жилого микрорайона Славянка.

Напомним, что договор о строительстве трамвайных путей Петербург заключил с компанией ООО «Балтнедвижсервис» еще в октябре 2019 года. Начало работ над новой линией запланировано на 2022 год, а закончить их планируют в течение двух лет, к 2024 году.

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