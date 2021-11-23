Москва, 23 ноября, 2021, 13:06 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден действительно может «распечатать» стратегический резерв нефти в ближайшее время. Об этом 23 ноября заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Леонид Крутаков на телеканале «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Байден

«Судя по его действиям — да, раскроет», — заявил Крутаков.

«Насколько это повлияет? Здесь очень важно, что цены на нефть не так уж высоки. Но дело даже не в этом, а в том, что в конечной цене на бензин первичные расходы, в том числе цена на нефть, составляет не более 24−25%. Вот в эти 25% входит как цена на нефть, так и транспортировка этой нефти, переработка нефти, в том числе — прибыль нефтяных компаний», — указал он.