Тамбов, , 13:05 — REGNUM Сегодня, 23 ноября, на территории детско-юношеской спортивной школы №1 города Тамбова состоялось торжественное открытие физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа. Удачи и спортивных побед воспитанникам спортшколы и местным жителям пожелал временно исполняющий обязанности главы администрации Тамбовской области Максим Егоров.

Максим Егоров Tambov.gov.ru

Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа — это новый для региона вид спортивного сооружения. Он построен в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография» и проекта Всероссийской политической партии «Единая Россия» «Детский спорт».Спорткомплекс включает мини-футбольное поле, беговые дорожки, универсальный игровой комплекс (волейбол, баскетбол), площадку для воркаута, раздевалку и трибуны на 100 мест.

«Комплекс отличный. Знаю, что очень востребован у воспитанников спортшколы и местных жителей. В следующем году на его территории установим дополнительные мачты освещения, чтобы занятия продолжались до глубокого вечера», — подчеркнул руководитель региона Максим Егоров.

Стоимость строительства физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа составила около 34,5 миллиона рублей. Из них 20 миллионов рублей — средства федерального бюджета.