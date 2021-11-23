Москва, , 13:03 — REGNUM Поправки в проект федерального бюджета на 2022−2024 годы предусматривают выполнение поручения президента РФ Владимира Путина об увеличении размера МРОТ и прожиточного минимума, что затронет более 16,5 млн человек. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 ноября, об этом заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»).

Андрей Макаров Duma.gov.ru

«На здравоохранение расходы бюджета растут более чем в три раза и по сравнению с 2017 годом и первоначальным бюджетом на 10,5% или на 22,8 млрд рублей. На образование — на 26%, на 92,5 млрд рублей. У нас в 2022 году растут расходы на культуру — на 30%», — привел также данные Макаров.

По существу, вместе эти расходы направлены на достижение национальных целей, поставленных президентом, подчеркнул парламентарий.

Госдума во втором, основном чтении приняла поправки в проект федерального бюджета на 2022−2024 годы, направленные на повышение прожиточного минимума.

Читайте ранее в этом сюжете: Зюганов призвал остановить вывоз валюты за границу