Липецк, 23 ноября, 2021, 13:02 — ИА Регнум. В Липецкой области 23 ноября подтверждено 396 новых случаев заражения коронавирусом — на четыре больше, чем было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего на территории региона было выявлено 71 тыс. 864 положительных результата исследования.

За весь период наблюдения 64 тыс. 265 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 593 — за последние сутки.

За весь период скончались 2343 человека. 12 новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.